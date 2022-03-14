Лондон, 14 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Сборные России по теннису не будут принимать участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года. Об этом сообщает Международная федерация тенниса (ITF) на своем сайте.

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Также уточняется, что мужская российская сборная будет заменена на Кубке Дэвиса национальной мужской командой Сербии, а женскую сборную России на Кубке Билли Джин Кинг заменит австралийская команда.

При этом мужская сборная России по теннису является победительницей Кубка Дэвиса, а российская женская сборная — победительницей Кубка Билли Джин Кинг прошлого года.

Отметим, 1 марта ITF приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР), а также отменила все международные турниры на территории нашей страны.