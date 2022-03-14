Москва, 14 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Примерно каждое десятое предприятие в России полностью зависит от импорта иностранной продукции. Об этом 14 марта заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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По словам бизнес-омбудсмена, такой вывод следует из опроса, который был проведён среди предпринимательского сообщества внутри страны.

«У каждого десятого опрошенного вся деятельность целиком зависит от импорта. Только 10% российского бизнеса работает исключительно на импорте. У 26% бизнес зависит от импорта больше чем на половину. У 37% на 10−50%. От импорта не зависит вообще 10% тех, кто ответил на наши вопросы», — сказал Титов.