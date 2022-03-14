Луганск, 14 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Украинские боевики днем 14 марта четыре раза обстреляли из миномётов и артиллерии два населенных пункта на территории Луганской Народной Республики (ДНР). Об этом 14 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

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Уточняется, что ВСУ обстреляли в 10:20 (совпадает с мск) с двух направлений населенный пункт Березовское, выпустив по нему в общей сложности 26 мин калибра 120 мм; в 10:40 они произвели обстрел Золотого-5 шестью минами калибра 120; и в 11:30 вновь подверглось обстрелу Березовское, по которому выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли из артиллерии населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).