Стокгольм, 14 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В течение этой недели правительство Швеции организует встречу с лидерами парламентских партий, в ходе которой будет обсуждаться политика безопасности страны в условиях специальной операции Российской Федерации на территории Украины. Об этом 14 марта в студии телеканала SVT заявила министр иностранных дел страны Анн Линде.

Стокгольм. Швеция

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Ранее лидеры правых оппозиционных партий потребовали от правительства инициировать обсуждение возможного членства Швеции в НАТО. Сейчас такая дискуссия ведется в соседней Финляндии.

«Все партии в праве поднимать совершенно любые вопросы, которые они посчитают нужными. Вопрос о членстве в НАТО — это то, что мы постоянно обсуждаем и везде обсуждаем», — прокомментировала требования оппозиции министр Линде.

«Давайте не будем драматизировать и торопить события. Что сейчас необходимо сделать, так это провести анализ ситуации», — заявил со своей стороны министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.