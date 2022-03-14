Донецк, 14 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. По Донецку выпущена украинская ракета «Точка У». Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы Точка-У

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В представительстве рассказали, что запуск одной ракеты по направлению в сторону Ворошиловского района Донецка зафиксирован в 11:30.

Как сообщало ИА REGNUM, возле здания правительства ДНР перехватили ракету «Точка У».