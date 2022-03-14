Москва, 14 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Среди иностранных наемников резко снизилось количество желающих ехать на Украину воевать против России. Об этом 14 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Взрыв

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Причиной тому стал удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, который Вооруженные силы России нанесли 13 марта, отметил эксперт.

«Это ледяной душ. Лучшие иностранные наемники уничтожены в ходе ночного ракетного удара. Некого больше нанимать. Количество энтузиастов, готовых воевать на Украине резко уменьшилось», — сказал Коротченко.