Иваново, 14 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Уроженец Ивановской области росгвардеец Алексей Граждан героически погиб в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Его посмертно наградили орденом Мужества. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Алексей Граждан проходил службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации, являлся командиром взвода. В пресс-службе уточнили, что в ходе спецоперации, защищая мирное население, он проявил высочайшие мужество и героизм.

«Алексей Сергеевич Граждан погиб, выполняя свой воинский долг. За проявленный героизм награжден орденом Мужества посмертно. Мы гордимся подвигом нашего земляка, и вместе с родными и близкими скорбим о гибели героя», — сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего и распорядился оказать всю необходимую помощь семье героя.