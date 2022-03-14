Москва, 14 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Лётчик подбитого российского самолёта сумел совершить посадку, сообщили 14 марта в Минобороны России.

Fedor Leukhin Су-25

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В министерстве рассказали журналистам, что в российский штурмовик Су-25 на Украине попала ракета от ПЗРК. Лётчику удалось посадить самолёт.

Министерство опубликовало видеозапись с Су-25 на аэродроме после приземления. У самолёта повреждена хвостовая часть, штурмовик перемещают при помощи буксира.