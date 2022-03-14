Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Петербургские рестораторы значительно повысят цены на блюда и алкоголь из-за введенных антироссийских санкций и нарушения логистических цепочек, а также значительно изменят меню из-за отсутствия импортных продуктов. Об этом 14 марта сообщает издание «Деловой Петербург».

Иван Шилов ИА REGNUM Постное меню

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По словам бизнесменов, рост цен на импортные продукты, используемые в ресторанах, составил в среднем 30−50%. Наблюдаются трудности с поставками, что также сказывается на меню и ценах. Шеф-повара в некоторых случаях вынуждены полностью изменить меню, создавая его только на основе имеющихся продуктов. Кроме того, изменится винная карта, в которой импортная алкогольная продукция будет заменена отечественным алкоголем.

«Доля импортного алкоголя в России колоссальная, и заменить эти товары невозможно», — считает совладелец «Бакунин груп» Александр Романенко.