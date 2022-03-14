ВСУ обстреляли с применением артиллерии Михайловку в ДНР – СЦКК
Донецк, 14 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из артиллерии населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Обстрел
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Уточняется, что обстрел Михайловки со стороны ВСУ был произведен в 11:20 (совпадает с мск) и в ходе него киевские вооруженные формирования выпустили по населенному пункту десять снарядов калибра 122 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии Ворошиловского района Донецка.