Белгород, 14 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки выписаны после выздоровления 143 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано три летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 записались 237 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 122 222 носителя инфекции. Справились с заражением 99 030 человек. Продолжает лечение в стационарах 1 581 пациент, ещё 19 523 жителя — под амбулаторным наблюдением. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 2 088 человек.

Вакцинацию от COVID-19 завершили 989 479 белгородцев. Всего на иммунизацию подано 1 076 943 заявки.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в ковид-госпитали поступили 34 новых пациента.