Силуанов заявил о способности России выполнить обязательства по госдолгу
Москва, 14 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. У России есть необходимый объём средств для того, чтобы выполнить свои обязательства по государственному долгу. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать «как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований».
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Министр добавил, что российская сторона готова проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили примерно половину, или порядка 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
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