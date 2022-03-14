Москва, 14 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. У России есть необходимый объём средств для того, чтобы выполнить свои обязательства по государственному долгу. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объём средств для обслуживания наших обязательств», — подчеркнул глава федерального ведомства.

По его словам, заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать «как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований».

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Министр добавил, что российская сторона готова проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

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«Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах», — указал глава Минфина РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили примерно половину, или порядка 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.

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