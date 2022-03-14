Над зданием правительства ДНР перехвачена ракета «Точка У»
Донецк, 14 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Силами ПВО Донецкой Народной Республики перехвачена украинская ракета «Точка У», сообщили 14 марта в штабе территориальной обороны ДНР.
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Ракетный комплекс «Точка-У»
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Уточняется, что ракету удалось перехватить в центре Донецка над зданием республиканского правительства. Информации по разрушениям пока нет.
Также опубликована видеозапись с места происшествия, на которой показан осколок ракеты, лежащий на площади рядом с правительством ДНР.