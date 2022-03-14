Москва, 14 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил приостановить взимание платы за капремонт и вывоз мусора, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«В текущих условиях нужно отменять многочисленные квазиналоги, введенные для граждан в последние годы. Эти поборы с граждан неэффективны и лишь кормят структуры регоператоров. В текущих условиях нужно кардинально пересматривать систему подходов в сфере ЖКХ», — уверен Миронов.

По его мнению, текущие условия должны стать толчком для пересмотра всей социально-экономической политики, включая подходы государства в сфере ЖКХ.

«Те же платежи на капремонт и вывоз отходов даже не поддаются федеральному регулированию, они растут в разы выше инфляции. Люди не понимают, почему платят все больше, хотя во дворе по-прежнему горы мусора, а в доме течет крыша. Явно нужно пересматривать подходы в этой сфере: ликвидировать ненужные «прокладки» в виде регоператоров, устанавливать систему прозрачных и понятных расчетов. Чтобы граждане четко видели, за что они платят и почему», — рассуждает парламентарий.