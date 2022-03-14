Новосибирск, 14 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 14 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1997 пациентов, в том числе 29 детей. Днём ранее — 2060 пациентов, в том числе 44 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 690 случаев заражения коронавирусом (всего — 245 377 случаев, 2112 человек выздоровели (всего — 223 401 человек), скончались 11 пациентов (всего — 5182 пациента).

В реанимации остаются 233 человека, на ИВЛ — 29 пациентов.