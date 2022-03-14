Донецк, 14 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии Ворошиловского района Донецка. Об этом 14 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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Уточняется, что обстрел города со стороны ВСУ был произведен в 11:30 (совпадает с мск) и в ходе него киевские вооруженные формирования выпустили по Донецку пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики националистических батальонов заняли пятый этаж детского отделения Центральной городской больницы Дзержинска.