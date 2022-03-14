Брюссель, 14 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Евросоюз готов ввести новые санкции против России для продолжения давления, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

No 10 Downing Street Борис Джонсон и Шарль Мишель

«Мы откалибровали первые санкции так, чтобы они были более болезненными для (российских властей)… и менее действенными для нас. Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции», — сказал он в интервью газете la Repubblica.

Вместе с тем он не уточнил, какие новые меры находятся на рассмотрении Евросоюза, однако отметил, что «до нынешнего момента Европе удавалось застать врасплох Москву, мы надеемся это продолжить».

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, пятнадцать российских предпринимателей, в числе которых Роман Абрамович, могут попасть под новые санкции Евросоюза.

Читайте также: ЕС готовит новые санкции против Абрамовича и ещё 14 бизнесменов из России