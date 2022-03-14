ЕС готов ввести новые санкции против России, заявил Шарль Мишель
Рим, 14 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Европейский союз готов ввести новые санкции в отношении России, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью газете la Repubblica.
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Мишель рассказал, что первые санкции ЕС были подготовлены с минимальным ущербом для стран Евросоюза.
«Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции», — заявил он.
По словам Мишеля, европейские лидеры обнаружили изменение образа мышления после событий на Украине.