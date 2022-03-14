Хельсинки, 14 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб полагает, что даже если Финляндия не подаст заявку на членство в НАТО, то «поезд уже тронулся», а вопрос подачи заявки будет решен в течение месяцев. Об этом он заявил 13 марта в эфире шведского телеканала SVT.

Финляндия

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Это вопрос нескольких месяцев, прежде чем заявка будет подана», — заявил Стубб, который считает, что Швеция должна последовать примеру Финляндии.

Стубб также заявил, что, по его информации, участившиеся контакты Швеции и Финляндии по вопросу безопасности, сосредоточены именно вокруг вступления двух стран в НАТО.