Стокгольм, 14 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Представители партии «Зеленых» считают, что решение правительства Швеции во главе с «Социал-демократами» повысить расходы на оборону страны до 2% ВВП является необходимым. В то же время, по мнению лидера фракции «Зеленых» в риксдаге Марии Ферм, Швеции необходимо полностью отказаться от сырья из России. Аналогичные меры должны быть приняты на всем пространстве Евросоюза, считает она. Об этом 14 марта сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

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«Для нас важно, чтобы мы инвестировали в нашу обороноспособность, но инвестиции в гражданскую оборону также для нас имеют значение», — заявила Ферм в студии SVT.

Политик добавила, что Швеции необходимо быть последовательной, а именно инвестировать в свои вооруженные силы и отказываться от урана, нефти и газа, поставляемых из России.

«И когда мы реализуем эти инвестиции в укрепление своего оборонного потенциала, то контрпродуктивно, если мы будем продолжать импортировать нефть, газ и уран из России. Швеция и ЕС должны остановить импорт», — призвала Ферм.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.