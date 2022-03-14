Луганск, 14 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Украинские боевики националистических батальонов заняли пятый этаж детского отделения Центральной городской больницы Дзержинска. Об этом 14 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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В штабе рассказали, что боевики находятся на пятом этаже больницы, боеприпасы размещены в подвале. При этом в больнице находятся дети, родители пытаются их забрать.

«Штаб территориальной обороны ДНР призывает население города воздержаться от столкновений с украинскими боевиками. Берегите себя и своих близких», — говорится в распространённом сообщении штаба.