Донецк, 14 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Десять украинских военнослужащих перешли на сторону Донецкой Народной Республики. Сообщение об этом опубликовано 14 марта в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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«На сторону Донецкой Народной Республики перешли десять военнослужащих 36-й бригады морской пехоты и 53-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке за сутки.

В ведомстве в очередной раз призвали украинских военнослужащих переходить на сторону ДНР, а не воевать на стороне киевского режима. Власти республики гарантируют таким военным возвращение к их семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили о переходе под контроль республики более 90 населённых пунктов, которые ранее контролировал Киев.

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