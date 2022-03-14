Луганск, 14 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. МВД Украины эвакуировало из Северодонецка получившего ранение украинского генерал-лейтенанта Григорова О. А., сообщил 14 марта официальный представитель народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

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Он рассказал, что украинский генерал-лейтенант, начальник главного управления МВД Украины по Луганской области получил ранение во время организации кордонов полиции с целью пресечения попыток мирного населения эвакуироваться из блокированного города Северодонецк на территорию ЛНР.

В результате МВД Украины организовало операцию по эвакуации генерала из Северодонецка, рассказал Филипоненко.