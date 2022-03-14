Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге от COVID-19, как основной причины смерти, скончались 38 человек. Об этом 14 марта сообщили в федеральном оперштабе. Это на два пациента больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Несмотря на небольшой подъём, статистика смертности в Петербурге в последние дни значительно сократилась. Сутками ранее был зафиксирован новый минимум по показателю смертности за сутки в 2022 году, он составил 36 человек.

По данным оперштаба, за 13 марта в Петербурге выявили 1547 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 376 случаев меньше, чем за 12 марта. Показатель заражаемости уверенно идёт на спад.

При этом по выздоровлению от ковида за прошедшие сутки выписали 1162 человека, что на 20 пациентов меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика выздоровлений значительно сократилась в городе в связи со снижением заболеваемости.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 478 684 случая заражения коронавирусом. От ковида скончались за это время 32 658 петербуржцев, а выздоровели 1 374 006 пациентов.