Пекин, 14 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Не соответствующими действительности являются сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запрашивала у Китая военную помощь. Об этом 14 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

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«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — сказал он.

Также Лицзянь отметил, что на протяжении последнего времени американская сторона ведет активное распространение ложной информации против Китая по ситуации вокруг Украины с дурными намерениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти США должны разъяснить, чем занимаются их биологические лаборатории в других странах, в том числе на Украине.