Кишинёв, 14 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 1689 исследований выявили 241 случай заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 508 235 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 490 993 человека, в том числе 712 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 303 пациента с COVID-19, в том числе 41 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 350 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 395 заражений коронавирусом в результате проведения 822 тестов. Врачи выписали за сутки 749 человек, умерли семь пациентов с COVID-19.