Луганск, 14 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Девочка 2008 года рождения пострадала в ходе обстрела украинских войск. Об этом 14 марта заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями в населённом пункте Новокраснянка пострадала девочка 2008 года рождения. Ребёнка госпитализировали в больницу с осколочными ранениями лица и плеча.

Также в результате обстрела повреждён жилой дом.