Луганск, 14 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. За последние сутки украинские вооружённые формирования повредили на территории Луганской Народной Республики поликлинику и два жилых дома, а также хозяйственные объекты. Об этом 14 марта заявил официальный представитель народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

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В населённом пункте Ирмино оказалась повреждена поликлиника № 3 «Стахановской центральной городской многопрофильной больницы». В населённом пункте Золотое-5 повреждены два жилых дома и четыре хозпостройки.

Он рассказал, что за сутки украинские формирования потеряли 137 человек личного состава.