Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Работники сети ресторанов «Макдоналдс» сообщили о продлении работы фастфуда, несмотря на сделанные ранее объявления о закрытии сети. Такая информация появилась в группе сотрудников в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM McDonald's

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Прошедшие выходные стали памятными для сотрудников «Макдоналдса». Они делились своими эмоциями от наплыва большого количества посетителей, спровоцированного новостями о бессрочном закрытии сети ресторанов, которое должно было начаться 14 марта.

Однако в понедельник жители российских городов обнаружили точки «Макдоналдс» работающими. А в группе сотрудников появилась информация, что некоторые рестораны действительно продолжат работу 14 марта, по своему обычному графику. Часть ресторанов продолжит принимать посетителей и во вторник, 15 марта.

Вместе с тем сотрудники недоумевают от происходящего и продолжают выходить на рабочие смены. Евгений С. считает, что «этот маркетинговый ход худший что может быть… были бы хотя бы сотрудники предупреждены этому, то ладно».

«А тут получается так что все намучились в последние смены перед «закрытием», уже морально настроились, что все с понедельника мы закрыты и никаких людей ожидать не стоит и вдруг резко в воскресенье появляется вообще обратная информация», — сообщил Евгений.

Некоторые работники отметили, что в рестораны ожидается поставка новой партии продуктов, что тоже может свидетельствовать о том, что работа некоторых заведений американского фастфуда продолжится.

Информация об открывшихся, несмотря на заявление компании, ресторанах появилась уже и в СМИ. Они отмечают, что никаких объявлений о закрытии на входе не было.

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