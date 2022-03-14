Москва, 14 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлена передача войскам Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) трофейной техники киевских боевиков, обнародовало 14 марта Минобороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

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Отмечается, что техника и вооружение, как советского производства, так и поставляемая Киеву странами НАТО, была или брошена ВСУ и украинскими националистами, или хранилась на их складах, или же была выведена из строя в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Также уточняется, что указанные оружие и техника поступят на вооружение республик Донбасса после проверки технического состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики выпустили три мины калибра 120 мм по Киевскому району Донецка