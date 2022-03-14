Донецк, 14 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В населённом пункте Ясиноватая Донецкой Народной Республики под обстрел украинский войск попал детский сад №6 «Журавушка». Об этом 14 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведет обстрел

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В штабе рассказали, что в результате обстрела вооружённых формирований Украины в Ясиноватой пострадало здание детского сада №6 «Журавушка» в микрорайоне Зорька.

В штабе призвали жителей ДНР во время обстрела не выходить из дома и не покидать убежище.