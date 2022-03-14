Новосибирск, 14 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Новосибирская область обеспечена необходимыми медпрепаратами. Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем. Новосибирская область»

Лекарства

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«Специалистами предприятия муниципальной аптечной сети города Новосибирска проводится постоянный контроль за необходимым объёмов товарных запасов аптечного ассортимента лекарственных препаратов, в филиалах сформирован товарный запас на сумму свыше 350 млн рублей. Стойкой и системной дефектуры мы не предвидим, до сегодняшнего дня писем от поставщиков и производителей о прекращении поставок, изменении режима отгрузок ввиду введённого эмбарго, либо по иным причинам на отдельные группы товаров, не поступало. В структуре товарных запасов лекарственные препараты отечественного производства в новосибирской муниципальной аптечной сети составляет около 50%», — прокомментировал ситуацию директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Гришунин.

Он уточнил, что по группам, по которым резко возрос спрос, решено увеличить товарный запас на три месяца.