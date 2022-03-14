Бухарест, 14 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. За последние 16 дней убежища на территории Румынии официально попросили 3754 граждан Украины. Об этом 14 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

PavelD Румыния

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Согласно официальной информации, абсолютное большинство указанных лиц обратились за соответствующей юридической помощью непосредственно на румынской границе, остальные предпочли воспользоваться услугами специализированных центров в Бухаресте, Сучаве и других крупных городах страны.

При этом, как утверждают представители МВД Румынии, многие украинские переселенцы отказываются оставаться на румынской территории, пожелав отправиться в Австрию, Германию и Францию. Всего с 24 февраля нынешнего года в Румынию въехали 364 518 граждан Украины, а выехало — 282 497 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.