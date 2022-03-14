Ереван, 14 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 1432 исследования на коронавирус, из которых 17 показали положительный результат. Об этом 14 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 422 021 носителя коронавируса. Из них 408 562 справились с инфекцией, в том числе 166 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 3246 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 213 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали шесть таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2939 тестов на коронавирус 111 были с положительным результатом. 282 человека медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали два случая смерти.