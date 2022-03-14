Донецк, 14 марта, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Украинские боевики в 9:20 мск выпустили три мины калибра 120 мм по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении СЦКК в Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, школа и лицей в Донецке получили повреждения в результате обстрела украинских вооружённых формирований.

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