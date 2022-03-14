Ташкент, 14 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Узбекские ученые планируют «вырастить» вакцину от COVID-19 на основе томатов. Об этом, как сообщает Подробно. уз, заявил директор Центра геномики и биоинформатики Забардаст Буриев журналистам.

Помидоры

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

«Весной 2021 года, когда нам удалось увидеть весь геном коронавируса, мы клонировали его S-белковую часть, затем поставили ее на специальную конструкцию и применяли при создании ДНК-вакцины», — рассказал Буриев.

По его словам, затем пришла идея поместить эту конструкцию в растение.

«Среди отобранных были хлопчатник, табак и помидоры. В результате выбор остановился на томатах, так как их можно употреблять в пищу без термообработки», — сказал Буриев.

Он отметил, что преимущество данного способа получения антител заключается в экономической выгоде.

«Для создания производства вакцин требуются особые условия и большие инвестиции, томаты же будут расти на обычных плантациях и в теплицах. Кроме того, в отличие от вакцин они могут храниться и при комнатной температуре», — сказал ученый.