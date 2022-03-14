Москва, 14 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Россия не намерена нарушать свои обязательства по Международной космической станции. Об этом 14 марта заявили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

МКС

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В госкорпорации заверили, что американский астронавт Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернётся на Землю на корабле «Союз» 30 марта.

«Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю 30 марта на борту российского космического корабля «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым», — добавили в пресс-службе.

Также в госкорпорации подчеркнули, что Роскосмос «никогда не давал повода сомневаться в своей надёжности как партнёра», а безопасная работа экипажа на орбите МКС является для Роскосмоса важнейшим приоритетом.

Напомним, ранее в эфире телеканала Fox News было заявлено, что Россия может оставить американского астронавта Марка Ванде Хая в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, американский астронавт Марк Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18». Он был назначен в экипаж вместо российского космонавта Сергея Корсакова.