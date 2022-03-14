Москва, 14 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Социальные сети американской компании Meta — Facebook и Instagram — в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины стали боевым инструментом по поддержке Киева. Об этом 14 марта заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, его слова приводит пресс-служба СПЧ.

Kremlin.ru Валерий Фадеев

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Как заявил в ходе круглого стола на тему: «Цифровизация и искусственный интеллект в образовании» Фадеев, в СПЧ давно стали поднимать тему рисков цифровых технологий для прав человека и общества, что у кого-то вызывало смех и Совет даже называли «противниками прогресса», однако СПЧ ее не стал оставлять.

«Во время проведения спецоперации на Украине это всплыло особенно ярко. Мы видим, что Facebook стал инструментом распространения огромного количества фейков, и мало кто их проверяет», — сказал он.

Также глава СПЧ уточнил, что в прошлом ложная информация для дезориентации противника во время военных действий тоже использовалась, однако тогда это происходило в узком кругу, а теперь ложные данные распространяются мгновенно и миллионам людей.

«Мы увидели, как сети Meta стали боевым инструментом во время проведения спецоперации. Это уже не инструмент развлечения с кошечками, цветочками и курортами», — отметил Фадеев.

При этом он добавил, что еще неделю назад высказывался за блокировку соцсетей американской компании Meta, так как считает использование Facebook и Instagram для дезинформации нарушением прав человека.

«Люди получают ложную информацию и добровольно ее распространяют. Это нарушает права человека на получение достоверной информации. Это очень серьезный урок для нас», — указал глава СПЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Еленовка Донецкой Народной Республики.