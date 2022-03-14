Москва, 14 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Брошенные шестиствольные минометы

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Огонь был открыт в 9:20 из населённого пункта Авдеевка. По Киевскому району Донецка выпущено три мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке под обстрел вооружённых формирований Украины попала шахта, под землёй оказались 83 горняка.