Брянск, 14 марта, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Брянской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 668 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 29 новых пациентов, скончались девять человек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего в Брянской области подтверждено 152 911 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 133 032 человека, из них 1352 выписаны за последние сутки. От осложнений при инфекции скончалось 3 622 пациента.

Вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 668 756 жителей.