Донецк, 14 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Еленовка Донецкой Народной Республики. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Брошенные шестиствольные минометы

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Обстрел зафиксирован в 10:00. Украинские войска, размещённые в населённом пункте Новомихайловка, выпустили по Еленовке пять мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВФУ утром 14 марта устроили три обстрела территории Луганской Народной Республики.