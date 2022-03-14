В Южной Корее начнут вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет
Сеул, 14 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В конце марта в Южной Корее начнётся вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 по 11 лет. Об этом 13 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление министра внутренних дел и безопасности страны Чон Хэ Чхоля.
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Данное заявление он сделал в ходе совещания, посвященного мерам реагирования на пандемию коронавируса.
По словам министра, прививки будут доступны в 1200 клиниках по всей стране с 31 марта. Он также подчеркнул, что безопасность вакцин против COVID-19 для детей доказана в ходе исследований, проведённых за рубежом.
Напомним, что в феврале правительство Южной Кореи одобрило использование вакцины Pfizer для данной возрастной группы.
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