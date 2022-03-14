Луганск, 14 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Три населённых пункта Луганской Народной Республики попали под обстрел украинских вооружённых формирований. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

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В представительстве рассказали, что со стороны вооружённых формирований Уркины зафиксировано три обстрела. В 8:20 из населённого пункта Золотое-4 был атакован населённый пункт Золотое-5, выпущено десять мин калибром 120 мм. В 9:00 с того же населённого пункта был обстрелян Первомайск — шесть мин калибром 120 мм.

В 9:20 Березовское подверглось обстрелу РСЗО БМ-21 «Град», находившемся в Орехово.