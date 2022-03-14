Варшава, 14 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Членство России в МАГАТЭ следует приостановить из-за ситуации вокруг украинских атомных станций в Чернобыле и Запорожье, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Об этом сообщает агентство РАР.

Тимур Железный Чернобыльская АЭС

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Москва рассказала, что официально обратилась к главе МАГАТЭ. Польшу и других участников международной организации, пояснила она, серьёзно беспокоит ситуация вокруг АЭС Чернобыля и Запорожья, а также в Чернобыльской зоне отчуждения.

«Я обратилась к главе Международного агентства по атомной энергии с просьбой о приостановке членства России во всех органах этой организации», — заявила польский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский МИД заявлял, что контроль над украинскими станциями установлен для того, чтобы Киеву не удалось совершить провокации. В Министерстве обороны России сообщали, что украинские войска обесточили Чернобыльскую АЭС. Российские специалисты оперативно осуществили переход на резервные источники питания.

Читайте также: МАГАТЭ заявило о работах по ремонту линий электропередачи на ЧАЭС