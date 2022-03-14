Симферополь, 14 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Республике Крым за сутки в больницы доставлены 76 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 14 марта. Сутками ранее, 13 марта, сообщалось о госпитализации 86 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За сутки на территории Крыма подтверждено 658 новых случаев заражения коронавирусом, это на 127 меньше, чем было зарегистрировано 13 марта. Выписан с выздоровлением ещё 731 пациент. Зарегистрирована смерть шести человек с подтверждённым заражением коронавирусом.

С начала пандемии на территории Крыма было подтверждено 171 716 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за весь период 161 562 человека, скончались — 4 985 пациентов.