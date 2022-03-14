Москва, 14 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Киев с самого начала не хотел выполнять Минские соглашения, заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

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"Украина действительно занималась многолетним саботажем своих прямых обязательств по Минскому комплексу мер, несмотря на бесчисленные переговорные раунды и призывы к их выполнению», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

По словам Ильичёва, в результате комплекс мер фактически утратил силу, и сейчас МИД РФ не видит предпосылок к его реанимированию.