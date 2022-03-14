Волгоград, 14 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Единый план действий в экономической сфере по всем отраслям разработают власти Волгоградской области. Такую задачу на оперативном совещании 14 марта поставил губернатор Андрей Бочаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ Администрация Волгоградской области

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В программу включат меры поддержки отдельных, наиболее пострадавших отраслей. Основу плана составят предложения, вынесенные на встречах властей с представителями различных отраслей экономики, главами муниципальных образований, экспертами и общественностью. Кроме того, будут проведены необходимые бюджетные согласования.

В регионе также продолжат контролировать ценообразование и бесперебойные поставки товаров, продолжат оказывать все запланированные меры соцподдержки. На рынке труда усилят работу по опережающей переподготовке и организации допобучения сотрудников по новым специальностям.

На разработку плана действий отведена одна неделя.