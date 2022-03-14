Новосибирск, 14 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Ситуация с обеспечением населения Новосибирской области необходимыми продовольственными и иными товарами стабильная и находится под контролем. Об этом было сказано в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сегодня, 14 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

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»Два года назад популярными товарами были гречка и туалетная бумага, сегодня — сахар. Просьба с пониманием отнестись, оперативно обеспечить все розничные магазины необходимым запасом этого продукта», — сказал губернатор Андрей Травников.

Власти уточнили, что отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых и розничных магазинах, повышения цены на него в розничных несетевых магазинах, но все сигналы оперативно отрабатываются. Сейчас у оптовых поставщиков запасы сахара превышают 600 тонн, в течение недели ожидается прибытие ещё 400 тонн сахара.