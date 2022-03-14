Тбилиси, 14 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 5234 исследований на SARS-CoV-2 выявили 466 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 13 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 588 829 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 581 376 победили инфекцию, в том числе 2944 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 569 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находится 1461 пациент.

Днём ранее в Грузии в ходе 7729 исследований выявили 823 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1445 человек, скончались 24 пациента с COVID-19.