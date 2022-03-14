Донецк, 14 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Школа и лицей в Донецке получили повреждения в результате обстрела украинских вооружённых формирований. Об этом 14 марта сообщил мэр донецкой столицы Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Здания были повреждены в ходе обстрела украинскими войсками посёлка шахты «Трудовская» в Донецке. Всего по территории было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

«В результате утреннего обстрела украинскими боевиками поселка шахты «Трудовская» повреждено остекление в школе №103 и Донецком профессиональном горном лицее №93», — рассказал Кулемзин.